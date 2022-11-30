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Spor

Galatasaray'a, Mauro Icardi'den kötü haber!

Galatasaray2ın Arjantinli golcü oyuncusu Maoru Icardi'nin, Dünya Kupası arası ile liglere verilen arada çalışmalarını sürdürdüğü sırada sakatlanıp antrenmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

DHA30 Kasım 2022 Çarşamba 19:27 - Güncelleme:
Galatasaray'a, Mauro Icardi'den kötü haber!
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Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden Mauro Icardi, bugün gerçekleştirilen akşam antrenmanı yarıda bıraktı. Arjantinli oyuncunun durumu, yarın yapılacak MR tetkiklerinden sonra belli olacak.

Galatasaray'da bugün gerçekleştirilen sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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