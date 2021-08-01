Star.com.tr 1 Ağustos 2021 Pazar 20:06 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 20:06

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kiralık olarak Premier Lig ekibi West Bromwich'e giden Mbaye Diagne İngiliz ekibin küme düşmesi sonucu takımdan ayrıldı. Bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönen Diagne'nin geleceği yavaş yavaş belli oluyor. Sarı kırmızılıların yollarını ayırmak istediği Diagne için İngiltere'den tekliflerin geldiği belirtilirken sürpriz bir teklifte İtalya Serie A'da geldi.

CAGLIARI RESMEN TALİP OLDU



İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Mbaye Diagne'ye talip oldu. İtalya basınında çıkan habere göre golcü arayışlarında olan Cagliari'nin transfer listesinde Diagne en üst sırada yer alıyor. İtalya medyasına göre Galatasaray Diagne için Cagliari'ye 3-4 milyon euro değerinde bir bonservis beklentisi olduğunu iletti. Görüşmelerin devam ettiği Diagne transferinde İtalya ekibin istekli olduğu aktarıldı. Mbaye Diagne'nin Galatasaray'da İki yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

WEST BROMWİCH'İN DE İLGİSİ BULUNUYOR



Galatasaray'ın 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı barışmayan oyuncusu Mbaye Diagne'nin İngiltere'de kalması da gündeme gelmişti.

Devre arasında West Bromwich'a kiralanan Diagne için 1.4 milyon Pound kiralama bedeli ödenmişti. West Bromwich taraftarları başta olmak üzere Diagne'nin İngiliz kulüpte kariyerine devam etmesi isteniyor. Diagne, West Bromwich formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada takımına 1 gol 1 de asist katkısında bulunmuştu.