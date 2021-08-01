İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2021 Pazar / 22 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4396
  • EURO
    10,0747
  • ALTIN
    492.239
  • BIST100
    1392.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Sürpriz teklif ve ayrılık...
Spor

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Sürpriz teklif ve ayrılık...

Galatasaray'da istenmeyen adam olarak ilan edilen Mbaye Diagne'ye İtalya Serie A'dan transfer teklifi geldi. Cagliari'nin transfer listesinde ilk sırada yer alan Mbaye Diagne için Galatasaray'ın 3-4 milyon euro arasında bonservis istediği iddia edildi. Diagne için İngiliz kulübü West Bromwich'in de ilgisi devam ediyor.

Star.com.tr1 Ağustos 2021 Pazar 20:06 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 20:06
ABONE OL

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kiralık olarak Premier Lig ekibi West Bromwich'e giden Mbaye Diagne İngiliz ekibin küme düşmesi sonucu takımdan ayrıldı. Bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönen Diagne'nin geleceği yavaş yavaş belli oluyor. Sarı kırmızılıların yollarını ayırmak istediği Diagne için İngiltere'den tekliflerin geldiği belirtilirken sürpriz bir teklifte İtalya Serie A'da geldi.

CAGLIARI RESMEN TALİP OLDU

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Mbaye Diagne'ye talip oldu. İtalya basınında çıkan habere göre golcü arayışlarında olan Cagliari'nin transfer listesinde Diagne en üst sırada yer alıyor. İtalya medyasına göre Galatasaray Diagne için Cagliari'ye 3-4 milyon euro değerinde bir bonservis beklentisi olduğunu iletti. Görüşmelerin devam ettiği Diagne transferinde İtalya ekibin istekli olduğu aktarıldı. Mbaye Diagne'nin Galatasaray'da İki yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

WEST BROMWİCH'İN DE İLGİSİ BULUNUYOR

Galatasaray'ın 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı barışmayan oyuncusu Mbaye Diagne'nin İngiltere'de kalması da gündeme gelmişti.

Devre arasında West Bromwich'a kiralanan Diagne için 1.4 milyon Pound kiralama bedeli ödenmişti. West Bromwich taraftarları başta olmak üzere Diagne'nin İngiliz kulüpte kariyerine devam etmesi isteniyor. Diagne, West Bromwich formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada takımına 1 gol 1 de asist katkısında bulunmuştu.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.