Galatasaray'a Merih Demiral piyangosu!

Önümüzdeki sezon giderleri azaltacak olan Galatasaray'da transfer edilecek futbolcuların şimdiden planlaması yapılmaya başlandı. Atalanta'nın talip olduğu Marcao'da kilit isim ise Merih Demiral.

Merih Demiral dünya devlerini peşinden sürüklüyor

BEKLENTİLER 35 MİLYON AVRO SEVİYELERİNDE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Atalanta'da kiralık olarak oynayan Merih'in satın alma opsiyonu 28 milyon avro. İtalya ekibi bu opsiyonu kullanıp Merih'i Manchester United'a satmayı planlıyor. Atalanta'nın Merih'ten gelir beklentisi ise 35 milyon avro seviyelerinde.

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GALATASARAY 15 MİLYON AVRO İSTİYOR

Marcao için 8-10 milyon avro civarında teklifler alan Aslan, Merih'ten gelecek haberi bekliyor. Cim-Bom Atalanta'ya kapıyı 15 milyon avrodan açacak.

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HEDEF İSVİÇRELİ STOPER

Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Newcastle'dan Fabian Schar'la doldurmak istiyor. 30 yaşındaki stoper sezon sonunda boşa çıkacak. İsviçre Milli Takımı ile 69 maça çıkan Schar, bu sezon Premier Lig'de 21 kez forma şansı buldu. Ancak transfer denkleminin merkezindeki isim Merih Demiral. Atalanta'nın izleyeceği gol, Galatasaray'ın planına şekil verecek.