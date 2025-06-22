Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kulüpler Dünya Kupası atmosferinden aldığı ilhamla gelecekte Güney Amerika'da görev yapmaya açık olduğunu dile getirdi. İspanyol teknik adam, Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Uruguay gibi ülkelerin futbol kültürünü övgüyle anarken, kıtadan çıkan yeteneklerin Avrupa'ya taşınarak başarıya ulaştığını belirtti.

"Futbolda tarihte gerçekleşen birçok iyi şey Güney Amerika'dan geliyor," diyen Guardiola, "Bu turnuvada Güney Amerika takımlarına karşı oynamayı gerçekten çok seviyorum. Taraftarların tutkusu, futbolu yaşama biçimleri... Her şeyiyle bu kültüre hayran kalıyorsunuz," ifadelerini kullandı.

City, turnuvaya Fas şampiyonu karşısında 2-0'lık galibiyetle başlarken, sıradaki rakip ise BAE temsilcisi Al Ain olacak. Guardiola, eleştirilere rağmen turnuvaya odaklandığını söyledi: "Buraya geldiğimizde elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Son aşamalara kalmak bir onur."

Öte yandan Guardiola, gelecek sezon için kadroyu sadeleştirme planlarının sinyallerini de verdi. Eski kaptan İlkay Gündoğan hakkında ise "Onunla konuşmadım ama şu anda buradaysa kadronun bir parçasıdır. Fazla oyuncumuz var, adım adım bazı değişiklikler olabilir," dedi.