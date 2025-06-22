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Spor

Galatasaray'a mı geliyor? İlkay Gündoğan için sürpriz açıklama

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bir süredir Galatasaray'a transfer olabileceğine dair iddialarla gündeme gelen İlkay Gündoğan hakkında konuştu. İspanyol teknik adam, 'Onunla konuşmadım ama şu anda buradaysa kadronun bir parçasıdır. Adım adım bazı değişiklikler olabilir' dedi.

Akşam22 Haziran 2025 Pazar 07:58 - Güncelleme:
Galatasaray'a mı geliyor? İlkay Gündoğan için sürpriz açıklama
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kulüpler Dünya Kupası atmosferinden aldığı ilhamla gelecekte Güney Amerika'da görev yapmaya açık olduğunu dile getirdi. İspanyol teknik adam, Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Uruguay gibi ülkelerin futbol kültürünü övgüyle anarken, kıtadan çıkan yeteneklerin Avrupa'ya taşınarak başarıya ulaştığını belirtti.

"Futbolda tarihte gerçekleşen birçok iyi şey Güney Amerika'dan geliyor," diyen Guardiola, "Bu turnuvada Güney Amerika takımlarına karşı oynamayı gerçekten çok seviyorum. Taraftarların tutkusu, futbolu yaşama biçimleri... Her şeyiyle bu kültüre hayran kalıyorsunuz," ifadelerini kullandı.

City, turnuvaya Fas şampiyonu karşısında 2-0'lık galibiyetle başlarken, sıradaki rakip ise BAE temsilcisi Al Ain olacak. Guardiola, eleştirilere rağmen turnuvaya odaklandığını söyledi: "Buraya geldiğimizde elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Son aşamalara kalmak bir onur."

Öte yandan Guardiola, gelecek sezon için kadroyu sadeleştirme planlarının sinyallerini de verdi. Eski kaptan İlkay Gündoğan hakkında ise "Onunla konuşmadım ama şu anda buradaysa kadronun bir parçasıdır. Fazla oyuncumuz var, adım adım bazı değişiklikler olabilir," dedi.

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