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Spor

Galatasaray'a mı geliyor? Tuta bizzat açıkladı

Ara transfer döneminin açılmasıyla çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma bölgesine takviye yapmak için de girişimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Aslan, Brezilyalı stoper Tuta'yı yakın markaja almışken oyuncudan geleceğine dair açıklama geldi.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 08:05 - Güncelleme:
Galatasaray'a mı geliyor? Tuta bizzat açıkladı
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Galatasaray, savunma hattına yapılacak takviye için bir kez daha Eintracht Frankfurt'tan Tuta'ya yöneldi.

Sarı-kırmızılılar, Alman ekibinde forma giyen Tuta için resmi transfer teklifinde bulundu.

TUTA'DAN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından Tuta'dan geleceğine dair açıklama geldi. Brezilyalı savunma oyuncusu Eintracht Frankfurt'un UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile oynayacağı maç öncesi konuştu ve Alman ekibinde kalmak istediğini söyledi. Tuta, "5 yıldır Frankfurt'ta oynuyorum. Kulüp bana çok şey verdi. Son zamanlarda eşimle çok konuştuk. Bizim için net olan şu; kalmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübü Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

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