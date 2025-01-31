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Spor

Galatasaray'a Milan'dan kötü haber! Morata transferinde pürüz çıktı

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Alvaro Morata transferi için yeni bir gelişme yaşandı. Milan, transfer yapmadan Morata'yı göndermek istemiyor.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 18:31 - Güncelleme:
Galatasaray'a Milan'dan kötü haber! Morata transferinde pürüz çıktı
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Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Alvaro Morata transferi için yeni bir gelişme yaşandı.

"MORATA TRANSFERİ ŞU AN İÇİN DURDU"

İtalyan basının haberine göre; Alvaro Morata'nın Galatasaray'a transferi şu an için durmuş durumda. Milan, Morata'nın yerine bir transfer yapmadan oyuncusunu göndermek istemiyor.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANMADI

Habere göre; Milan, Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz Feyenoord ile anlaşma sağlanmadı. Öte yandan Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşmesi işleri daha çetrefilli hale getirdi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, oyuncu ve kulübü Milan ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağlamıştı. Galatasaray, Morata ile yıllık 6 milyon euro'dan anlaşmaya varırken, Milan ile 8 milyon euro zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama anlaşması sağlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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