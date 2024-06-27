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Spor

Galatasaray'a Moukoko müjdesi!

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund'un genç forveti Youssoufa Moukoko'yu gözden çıkardığı belirtildi. Alman basını, oyuncu için Galatasaray'ın devreye girebileceğini iddia etti.

27 Haziran 2024 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Galatasaray'a Moukoko müjdesi!
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Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezonda iddialı olmak istiyor. Adı Galatasaray ile anılan yıldız isim için müjdeli haber Nuri Şahin'den geldi.

MOUKOKO GÖZDEN ÇIKARILDI

Teknik direktörlüğe Nuri Şahin'i getiren Borussia Dortmund'da takımın birçok oyuncusu gözden çıkarıldı.

Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund takımın forvet oyuncularından Youssoufa Moukoko ve Sebastien Haller'e ayrılmaları için izin verdi.

GALATASARAY DEVREYE GİREBİLİR

Haberde, Moukoko'yu takip ettiği belirtilien Galatasaray'ın bu gelişme üzerine devreye girip transferde somut adımlar atabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasıyla 27 maça çıkan Moukoko, 6 gol attı.

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