Galatasaray'a müjde! Takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'a Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi iyi haber geldi.

Sakatlıklar sebebiyle savunmada ciddi sıkıntılar yaşayan sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan, son idmanlarda yer almamıştı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Tecrübeli oyuncu sakatlığını atlattı ve Galatasaray'ın yaptığı son idmanda takımla birlikte çalıştı. Kaan'ın Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor.

SAKATLARIN SON DURUMU

Öte yandan sarı kırmızılı takımın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı ve yeni transfer Serge Auirer bireysel çalışmalarını sürdürdü. Davinson Sanchez ise günü tedaviyle geçirdi.

Ligde Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, pazar günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.