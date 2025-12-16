İSTANBUL 12°C / 5°C
  Galatasaray'a müjde! Udinese'nin Zaniolo planı...
Spor

Galatasaray'a müjde! Udinese'nin Zaniolo planı...

İtalyan basını, Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakıldığını yazdı. İtalyan ekibinin, oyuncunun bonservisini almak için Galatasaray ile önümüzdeki haftalarda görüşmelere başlaması bekleniyor. İşte detaylar...

16 Aralık 2025 Salı 19:36
Galatasaray'a müjde! Udinese'nin Zaniolo planı...
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun performansından memnun kalırken, İtalyan oyuncunun bonservisini almak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Tutto Sport'ta yer alan habere göre; Udinese kulüp yönetimi ve Pozzo ailesi, İtalyan futbolcunun performansından ve saha dışındaki olumlu görüntüsünden memnun.

Bu nedenle oyuncunun bonservisini almaya karar veren Udinese'nin önünde iki seçenek bulunduğu belirtildi.

İKİ SEÇENEK VAR

İlk seçenek olarak Zaniolo'yu 10 milyon euro karşılığında tamamen kadroya katmak, ikinci seçenek ise 5 milyon euro ödeyerek oyuncunun olası bir sonraki satışından Galatasaray'a yüzde 50 pay vermek.

Udinese yönetiminin önümüzdeki haftalarda kararını vererek Galatasaray ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

Son olarak haberde, Zaniolo'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı. Teknik direktör Gattuso'nun da oyuncunun mevcut durumundan memnun olduğu açıklandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Udinese formasıyla 19 resmi maçta 5 gol ve 1 asist yapan Zaniolo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilmek istediğini de söylemişti.

