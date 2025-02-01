İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2025 Cumartesi / 3 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2521
  • ALTIN
    3228.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a müjdeli haber! Mauro Icardi, İstanbul'a geldi
Spor

Galatasaray'a müjdeli haber! Mauro Icardi, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ameliyat sonrası sağlık kontrolleri ve bireysel çalışmalarına devam etmek için İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi1 Şubat 2025 Cumartesi 20:13 - Güncelleme:
Galatasaray'a müjdeli haber! Mauro Icardi, İstanbul'a geldi
ABONE OL

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Arjantinli yıldız, bireysel antrenmanlarını İstanbul'da sürdürmek için İstanbul'a geldi. Icardi, saat 20.00 sularında İstanbul'a indi. Mauro Icardi'yi havalimanında Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

"SPEKÜLASYONLAR DOĞRU DEĞİL"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin son durumu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben her gün Icardi ile konuşuyorum. Ben ondan rapor istemedim. Rapor istediğime dair açıklama da yapmadım. Icardi ve doktoruyla her gün konuşuyorum. Başka takımlarda da aynı sakatlığı yaşayan futbolcuların geri dönüş süresi 8-9 ay oluyor. 6 ayda da döner ama mantıklı olmaz. Riskli olur. Normal bir süreç seyrediyor. Spekülasyonlar doğru değil. Bizde her gün yapılan idmanların videoları var. Kendi halinde çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını umuyoruz. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişim problemimiz yok."

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki Icardi bu sezon Galatasaray'da 14 maçta forma giydi. Arjantinli santrfor bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.