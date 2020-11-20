İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2020 Cuma / 4 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6257
  • EURO
    9,0436
  • ALTIN
    459.544
  • BIST100
    1323.95
Spor

Galatasaray'a Muslera'dan iyi haber

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında fibula kemiği kırılmıştı. Sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Türkiye'ye dönüyor. Muslera'nın ikinci yarının ilk maçına hazır olması bekleniyor.

20 Kasım 2020 Cuma 18:59 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 18:59
ABONE OL

Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber geldi. Geçtiğimiz sezon fibula kemiği kırılan Uruguaylı eldiven formasına kavuşmak için gün sayıyor.

Annesinin vefatı ile birlikte çok zor günler geçiren Muslera, Türkiye’ye geri dönüyor. Çalışmalarını aksatmadan ülkesinde devam eden tecrübeli kaleci, 26 Kasım’da İstanbul'da olacak. 

"İKİNCİ YARININ İLK MAÇINA HAZIR"

Trtspor'un haberine göre; Muslera'ya, yapılacak kontroller sonrasında yeni bir çalışma programı hazırlanacak. 34 yaşındaki kalecinin, yeni uygulanacak programla ikinci yarının ilk maçına hazır olması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen oyuncu listesinde ismi bulunan Muslera'nın dönüşü için engel olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray, geride kalan dönemde Muslera’yı aradı. Uruguaylı kalecinin ardından 11 maçta forma giyen Okan Kocuk, kalesinde 19 gol gördü. Genç eldiven bu sezon sadece MKE Ankaragücü maçında kalesini gole kapattı.

Kasımpaşa’dan transfer edilen Fatih Öztürk de ligin ilk 5 haftasında 4 gol yedi. Tecrübeli kaleci, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde gol görmedi. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.