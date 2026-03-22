  Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! İşte kasaya girecek olan rakam...
Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! İşte kasaya girecek olan rakam...

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Udinese, kiralık olarak formasını giyen İtalyan oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR22 Mart 2026 Pazar 08:38 - Güncelleme:
Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, İtalyan takımında gösterdiği başarılı performansla göz doldurmaya devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncu, son olarak Serie A'nın 30. haftasının açılış maçına damgasını vurdu. Genoa'yı 2-0 yenen Udinese'de ilk golün asistini yapan Zaniolo takımına yine skor katkısı vermeyi başardı. Ligdeki son 4 maçında 3 asiste imza atan yıldız futbolcu, toplamda ise 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Zaniolo'nun form durumundan çok memnun olan Udinese, futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. İtalyan kulübünün, Galatasaray ile yaptığı anlaşmaya göre Nicolo Zaniolo'nun bonservisinin alınabilmesi için iki yol bulunuyor: Siyah beyazlılar ya Galatasaray'a 10 milyon euro ödeyecekler ya da sonraki satıştan yüzde 50 pay vermek şartıyla 5 milyon euro bedelle Nicolo Zaniolo'nun bonservisini alacaklar.

