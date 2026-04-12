  • Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! İtalyan devinden yakın takip
Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! İtalyan devinden yakın takip

Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo, Milan karşısında yaptığı 2 asistle dikkat çekti. İtalyan devinin, 26 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar yakından takip edeceği öğrenildi.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 17:41
Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, 3-0 kazanılan Milan maçına damga vurdu.

İtalyan futbolcu, Udinese'nin 3-0 kazandığı maçta 2 asist yaptı. Zaniolo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zaniolo, "Biz gerçekten güçlü bir takımız. Hepimiz gelişmek isteyen genç oyuncularımız ve Milan karşısında sergilediğimiz gibi oynadığımızda herkesi zorlayabileceğimizi biliyoruz." dedi.

Udinese ile ilgili övgü dolu sözler kullanan 26 yaşındaki futbolcu, "Büyük kulüplerde oynama şansına sahip oldum ve Udinese'deki kalite de aynı seviyede." diye konuştu.

Zaniolo, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada çok iyi bir teknik ekiple çalışıyorum. Udine'de gerçekten mutluyum ayrıca milli takım da hedeflerimden biri ve teknik direktörün kararlarına saygı duyarak her zaman umudumu koruyorum. Böyle devam edersem yakında oraya ulaşacağıma eminim." sözlerini sarf etti.

MİLAN'IN İLGİSİ ARTTI!

Nicolo Zaniolo'nun adı daha önce Milan için gündeme gelmişti. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Udinese'nin 3-0 kazandığı maçın ardından Milan'ın, 26 yaşındaki futbolcuya ilgisi arttı.

Milan, sezon sonuna kadar Nicolo Zaniolo'yu yakından takip etmeye devam edecek.

Udinese forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

