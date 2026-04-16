İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7692
  • EURO
    52,9076
  • ALTIN
    6895.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! Transferde iki kritik formül

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun bonservisi konusunda Udinese ile yapılacak anlaşmadan önemli gelir elde edebilir. İtalyan ekibinin tercihine göre sarı-kırmızılılar ya satıştan pay alacak ya da doğrudan bonservis geliri kazanacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 20:14 - Güncelleme:
ABONE OL

İtalya'da Udinese cephesinde Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Kulüp Başkanı Franco Soldati, Radio Kiss Kiss Napoli'de yayımlanan "Radio Goal" programında geleceğe dair önemli sinyaller verdi.

Soldati, "Bu konuyu sezon sonunda, her şey bittikten sonra değerlendireceğiz. Biz sezon bitmeden transfer konularında hareket etmeyiz.

"OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Onun bonservisi için çalışıyoruz. Hem kişisel hem de futbol açısından Udinese'ye çok profesyonel şekilde adapte oldu. Onu çok olumlu değerlendiriyoruz.

"1 YIL DAHA KALACAKTIR"

Böyle bir yılın ardından bence Nicolo Zaniolo bir yıl daha Udinese'de kalacaktır. Udinese için ne ifade ettiyse, bizim için de aynı şekilde önemli. Bu konu değerlendirilecek ama hemen sonuçlanacak bir durum değil." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY NE KADAR KAZANACAK?

2.5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Udinese'ye gönderilen Zaniolo'nun transferi için iki ayrı satın alma opsiyonu bulunuyor. İlk formülde İtalyan ekibi 5 milyon euro ödeyecek ancak Zaniolo'nun ilerideki satışından elde edilecek gelirin %50'si Galatasaray'a kalacak. İkinci seçenek ise 10 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun tüm haklarının Udinese'ye geçmesi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Udinese formasıyla 30 maçta görev alan İtalyan oyuncu 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile kontratı 2027 yılında sona eriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Maymunu kovalarken elektrik akımına kapıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.