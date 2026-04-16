İtalya'da Udinese cephesinde Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Kulüp Başkanı Franco Soldati, Radio Kiss Kiss Napoli'de yayımlanan "Radio Goal" programında geleceğe dair önemli sinyaller verdi.

Soldati, "Bu konuyu sezon sonunda, her şey bittikten sonra değerlendireceğiz. Biz sezon bitmeden transfer konularında hareket etmeyiz.

"OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Onun bonservisi için çalışıyoruz. Hem kişisel hem de futbol açısından Udinese'ye çok profesyonel şekilde adapte oldu. Onu çok olumlu değerlendiriyoruz.

"1 YIL DAHA KALACAKTIR"

Böyle bir yılın ardından bence Nicolo Zaniolo bir yıl daha Udinese'de kalacaktır. Udinese için ne ifade ettiyse, bizim için de aynı şekilde önemli. Bu konu değerlendirilecek ama hemen sonuçlanacak bir durum değil." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY NE KADAR KAZANACAK?

2.5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Udinese'ye gönderilen Zaniolo'nun transferi için iki ayrı satın alma opsiyonu bulunuyor. İlk formülde İtalyan ekibi 5 milyon euro ödeyecek ancak Zaniolo'nun ilerideki satışından elde edilecek gelirin %50'si Galatasaray'a kalacak. İkinci seçenek ise 10 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun tüm haklarının Udinese'ye geçmesi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Udinese formasıyla 30 maçta görev alan İtalyan oyuncu 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile kontratı 2027 yılında sona eriyor.