Galatasaray'a Omar Elabdellaoui'den iyi haber

24 Mayıs 2020 Pazar 00:27 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 00:27

Yunan temsilcisi Olympiakos'un, oyuncu ile sözleşme yenilemek istiyor; ancak maksimum yıllık 750 bir Euro ödeyebileceğini söyledi. Fakat, Norveç milli takımı forması da giyen tecrübeli futbolcu, daha yüksek bir ücreti hakkettiğini düşünüyor.

Sarı kırmızılıların, oyuncuya 1 milyon Euro yıllık ücret ile iki artı bir yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.

"BU TRANSFER OLABİLİR"



Futbolcu ve temsilcisi Jim Solbakken'i çok iyi tanıyan FIFA menajeri Uğur Avadan, "Omar'ın menajeri Solbakken ile daha önce birlikte iş yaptık. 2 sene önce Türkiye'den büyük kulüplerin Omar Elabdellaui'ye ilgisi vardı. Bu anlamda Galatasaray ön plana çıkıyor. Galatasaray, futbolcuyu istedi. O dönem transfer ücreti yüksekti. 6 milyon Euro istemişlerdi.

Şimdi sözleşmesi bitiyor. Tartışılacak bir oyuncu değil. Yaş itibariyle ideal bir yaşta. Çok iyi bir oyuncu. Galatasaray alırsa çok iyi bir transfer yapmış olur. Çok yüksek rakamlar isteyeceğini tahmin etmiyorum. 1 milyon Euro yıllık ücret bu seviyedeki bir oyuncu için hiç de fazla değil. İknâ edilebilirse gelir" dedi.

(Ajansspor)