  Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Rövanş öncesi takımla çalıştı
Spor

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Rövanş öncesi takımla çalıştı

Galatasaray'da Victor Osimhen, Juventus rövanşı öncesi takımla çalışmalara başladı. Konyaspor maçında riske edilmeyen yıldız golcünün kadroda olması bekleniyor.

23 Şubat 2026 Pazartesi 19:33
Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Rövanş öncesi takımla çalıştı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda İtalya'nın Juventus ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı. Dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, takımla çalıştı.

Galatasaray, Juventus maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.

Popüler Haberler
