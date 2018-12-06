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Galatasaray'a Ozan Kabak için 10 milyon euro + bir sonraki satıştan pay teklifi

Galatasaray'ın yetenekli defans oyuncusu Ozan Kabak için İtalyan devleri kapıyı çaldı.

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Galatasaray’dan ilk transfer haberi geldi. 18 yaşında olmasına rağmen Cim-Bom’un vazgeçilmezleri arasına giren Ozan için dünyaca ünlü kulüple ön protokol yapıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ve ligde takımın en iyileri arasında kendini gösteren Ozan’ın, Galatasaray ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunuyordu. Bir süre önce sözleşmesinin uzatılması gündeme gelen Ozan Kabak için Juventus'un devreye girdiği ve Galatasaray ile anlaştığı belirtildi.

Senelik 220 bin lira kazanan Ozan’a yapılan astronomik teklif sonrası genç futbolcunun, “Kulübüm ne derse o olur” yanıtını verdiği belirtildi. 

EZELİ RAKİP INTER'İN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Taraflar arasında yapılan görüşmede, Cim-Bom bu transfer karşılığında 10 milyon euro bonservis bedeli alacak. Ayrıca sarı-kırmızılılar, Juventus’tan başka bir kulübe transferi durumunda bundan da pay alacak. Devre arasında transfer yapmak için futbolcu satmak zorunda olan sarı-kırmızılılar, Juve'nin ezeli rakibi Inter'in de gündeminde olan genç yıldızını maddi nedenlerden dolayı satma kararı aldı.

Transfer parası ondan

Sarı-kırmızılılar, Ozan Kabak’ın satışından gelecek para ile devre arasında yapmayı düşündüğü takviyeleri gerçekleştirecek. Özellikle forvet alma zorunluluğu bulunan sarı-kırmızılılar, satmayı düşündüğü Maicon, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda gibi isimlere bir türlü kulüp bulamamıştı.

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Galatasaray formasıyla bu sezon başarılı işler yapan Ozan Kabak, 10’u lig, 3’ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 karşılaşmada görev yaptı.

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