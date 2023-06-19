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Spor

Galatasaray'a Premier Lig'den iki yıldız! Görüşmeler başladı

Gelecek sezon kadro çalışmalarına başlayan Galatasaray, Premier Lig'den yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Fanatik19 Haziran 2023 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
Galatasaray'a Premier Lig'den iki yıldız! Görüşmeler başladı
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Galatasaray Yönetimi, gelecek sezon için Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurabilmek adına tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor.

Forvet için Mauro Icardi'yi bonservisiyle birlikte almak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın en önem verdiği bölgelerden biri de hücuma yönelik orta saha...

Bu bölge için çok yönlü bir isim ile anlaşmak isteyen Aslan, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen Hakim Ziyech'i isteyen Cim Bom, ilk etapta yaptığı görüşmelerde istediği cevabı alamadı

TAKSİTLE ÖDEYECEKLER

Londra temsilcisinin istediği bonservis bedeli Galatasaray'a yüksek geldi.

Hâl böyle olunca 2025'te kontratı bitecek Ziyech için kiralama formülü devreye girdi.

Satın alma opsiyonundaki bedelin ise taksitler ile ödenmesi hedefleniyor.

Sarı-Kırmızılılar, hafta içinde Chelsea ile maliyeti görüşmek için yeniden temasa geçecek.

GOLCÜYE ALTERNATİF: FOFANA

Mostafa Mohamed'in satışının ardından Sarı-Kırmızılılar artık golcü konusunda bir değil, kesin olarak iki oyuncuyu kadrosuna katacak.

Rotasyonu da genişletmek isteyen Galatasaray, forvet için de yine Chelsea ile görüşecek.

Geçtiğimiz yaz ve ara transfer döneminde listede yer alan David Datro Fofana için Mavililer ile masaya oturulacak.

Mavililer ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Fildişili için 2 yıllık kiralama teklifi yapılmıştı.

Bu kez ise 20 yaşındaki oyuncuya 1 yıllık kiralama önerisi yapılacak.

Galatasaray Yönetimi, Fofana ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Oyuncu ikna edilirse transferin gerçekleşmesinin bir hayli kolay olduğu öğrenildi.

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