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Spor

Galatasaray'a Premier Lig'den rakip çıktı! Elye Wahi transferde karar aşamasında

Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Galatasaray forvet transferi için dümeni Fransa'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Marsilya forması Elye Wahi için düğmeye bastı. Ancak Galatasaray'a bu transferde Premier Lig ekibi rakip çıktı. İşte detaylar...

Akşam15 Ocak 2025 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Galatasaray'a Premier Lig'den rakip çıktı! Elye Wahi transferde karar aşamasında
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Fransız basınına göre; G.Saray, Marsilya'nın genç golcüsü Elye Wahi için devrede. Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncu için bilgi aldığı ve kulübüyle temas kurduğu bildirildi. Oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Cim-Bom, transferde West Ham ile yarışacak.

L'Équipe'te yer alan haberde konuyla ilgili "Galatasaray, Avrupa'daki güçlü imajıyla ve bir spor projesiyle forvet oyuncusunu baştan çıkarabilir. İstanbullular şampiyonluk yolunda çok önde ve Avrupa Ligi'nde de iyi durumda. Türk kulübü, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Fakat West Ham'ın 25 milyon euroluk teklifi G.Saray'ı geri plana atmış olabilir. Tabii ki oyuncunun tercihi de bu transferde belirleyici rol oynayacak" ifadeleri kullanıldı.

Fransa'da SM Caen Jugend'de kariyerine başlayan Elye Wahi, Montfermeil U17 ve U19'da oynadı. 2020-21'de Montpellier'e adım atan genç yıldız, A takımda kendisini gösterdi. Geçen sezon 30 milyon euroya Lens'e gitti. 1 yılın ardından 25 milyon euro bonservisle Marsilyalı oldu.

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