Galatasaray'a Rabiot transferinde dev rakip!

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Fransız yıldız Adrien Rabiot'un geleceği netleşiyor.

Team Talk'un haberine göre; sözleşmesi elinde bulunan Fransız yıldız, Milan ile anlaşamamasının ardından Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Manchester United'ın gündemine geldi.

"EN ÇOK GALATASARAY İSTİYOR AMA..."

Haberde, Galatasaray'ın Rabiot için halen masada olduğu ve oyuncuyu en çok isteyen kulüp olduğu ifade edilirken, Fransız yıldızın Premier Lig'de top koşturmayı istediği yazıldı.

İngiltere Premier Lig'de transfer dönemi bitse de kulüpsüz oyuncuların transfer dönemi dışında da takımlara imza atmasına özel izinler veriliyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Bonservisi elinde olan Rabiot'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.