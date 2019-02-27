Galatasaray'a Rusya'dan müjdeli haber

Spartak Moskova, kış transfer döneminde Galatasaray'ın teklif yaptığı ve kabul etmediği Ze Luis için sürpriz bir karar aldı.

Rus basınında yer alan habere göre; Spartak Moskova, sezon sonunda Ze Luis ya da Luiz Adriano'yu satmayı düşünüyor.

Haberde; Moskova ekibinin, daha yüksek bonservis getireceği düşünüldüğü için Ze Luis'i satma kararı aldığı belirtildi.

10 MİLYON EUROYU REDDETTİLER

Galatasaray devre arası transfer döneminde Ze Luis için Spartak Moskova'ya 10 milyon euro teklif etti ancak Rus kulübü 15 milyon euro istedi.

(Sporx)