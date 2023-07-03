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Spor

Galatasaray'a dev sponsor anlaşması! Tam 408 milyon TL

Galatasaray gelecek sezon sponsorluklarını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip yeni stat sponsoru RAMS ile 5 yıllık anlaşma imzaladı. Aslan, bu sezon stat sponsorluğundan 213.600.000 TL kazanacak. Cim-Bom, Sixt rent a car Türkiye ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasından da 195.000.000,00 TL + KDV gelir elde edecek.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Galatasaray'a dev sponsor anlaşması! Tam 408 milyon TL
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RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para açıklandı.

RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para 213.600.000 TL + KDV olarak belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir.

2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne, %64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır." denildi.

KAP'A YAPILAN FORMA GÖĞÜS SPONSORLUĞU AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Galatasaray Spor Kulübü ve Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş (Sixt rent a car Türkiye) arasında, 2023/2024 futbol sezonunun ilk resmi müsabakasından itibaren başlamak ve 2027/2028 futbol sezonunun son resmi müsabakasından sonra sona erecek şekilde 5 (beş) futbol sezonu için bir sponsorluk, reklam ve tanıtım sözleşmesi akdedilmiştir.

Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, işbu sözleşmenin ilk futbol sezonu için 195.000.000,00 TL + KDV (yüzdoksanbeşmilyontürklirası + KDV) tutarında bir sabit ödeme ve ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi yapacak olup, devam eden futbol sezonlarına ilişkin; artış oranları, sabit ödeme ve prim ödemelerinin vadeleri ve şekli, Taraflar arasında imzalanacak ek bir protokol ile belirlenecektir. Sponsorluk bedelinin Şirketimizle Galatasaray Spor Kulübü arasındaki dağılımı ise bilahare açıklanacaktır." denildi.

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