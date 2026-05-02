Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u mağlup etmesi halinde üst üste dördüncü, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu elde edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Cimbom, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki sezonda da kadrosuna önemli takviyeler yapmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biriyse forvet transferi...

Sezon sonunda Mauro Icardi ve Ahmed Kutucu ile yollarını ayırması beklenen Aslan, aradığı forveti İtalya'da buldu.

LUKAKU TAKİBİ

Tuttosport'un haberine göre; Galatasaray, Napoli'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku'nun durumunu yakından takip ediyor.

MILAN'A TRANSFERİ ZOR

Haberde Milan'ın da Belçikalı forveti istediği ancak Lukaku'nun 8 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle transferin zor olduğu belirtildi.

Tecrübeli golcüye Suudi Arabistan'dan talipler olduğu fakat oyuncunun kariyerini Arabistan'da sürdürmeye temkinli yaklaştığı aktarıldı.

32 yaşındaki futbolcunun adı son günlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

BU SEZON LUKAKU

Romelu Lukaku, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti. İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden yıldız futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.