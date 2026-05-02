İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Galatasaray, Napoli'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku'yu yakından takip ediyor. Yaz transfer döneminde Mauro Icardi'ye veda edecek sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcünün boşluğunu Lukaku ile doldurmayı planlıyor.

BEYZA NUR YILMAZ2 Mayıs 2026 Cumartesi 13:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u mağlup etmesi halinde üst üste dördüncü, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu elde edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Cimbom, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki sezonda da kadrosuna önemli takviyeler yapmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biriyse forvet transferi...

Sezon sonunda Mauro Icardi ve Ahmed Kutucu ile yollarını ayırması beklenen Aslan, aradığı forveti İtalya'da buldu.

LUKAKU TAKİBİ

Tuttosport'un haberine göre; Galatasaray, Napoli'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku'nun durumunu yakından takip ediyor.

MILAN'A TRANSFERİ ZOR

Haberde Milan'ın da Belçikalı forveti istediği ancak Lukaku'nun 8 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle transferin zor olduğu belirtildi.

Tecrübeli golcüye Suudi Arabistan'dan talipler olduğu fakat oyuncunun kariyerini Arabistan'da sürdürmeye temkinli yaklaştığı aktarıldı.

32 yaşındaki futbolcunun adı son günlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

BU SEZON LUKAKU

Romelu Lukaku, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti. İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden yıldız futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.