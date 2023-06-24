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Spor

Galatasaray'a sürpriz sponsorluk teklifi! İşte stadyumun yeni ismi

Galatasaray'da önceki dönemde başkan yardımcılığı görevini yürüten Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulübe sürpriz bir sponsorluk teklifinde bulundu.

24 Haziran 2023 Cumartesi 13:16 - Güncelleme:
Galatasaray'a sürpriz sponsorluk teklifi! İşte stadyumun yeni ismi
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Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, stadyum ismi sponsorluğu için harekete geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre; 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarını kapsayan hali hazırda NEF ile yapılan anlaşmadaki sponsorluk bedellerinin yüzde 30 artırılarak toplamda 214 milyon 500 bin TL ödemeyi teklif eden Epözdemir, stat isim sponsorluğuyla ilgili bir talebinin olmadığını belirterek stadın adının "Ali Sami Yen Stadı" olarak değiştirilmesini teklif etti.

TEKLİF KULÜBE VE DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA TEBLİĞ EDİLDİ

Galatasaray'ın eğitim ve kültür kurumu olduğuna dikkat çeken Epözdemir, "Galatasaray, kökleri, sosyalleşme süreci ve değer yargılarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. İşbu sebeple Galatasaray'ın mabedi olan stadımıza en fazla yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan 'Ali Sami Yen ismidir" ifadelerini kullanırken ilgili teklif, noter onaylı olarak kulübe ve bilgi amaçlı olarak Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına tebliğ edildi.

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