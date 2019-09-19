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Galatasaray’a sürprizimiz var

Takımın havasını bulduğunu belirten Ravcı, “Pazar günü evimizdeki bu maçtan galibiyetle ayrılmayı planlıyoruz. Rakibin zayıf yanlarını iyi biliyoruz, bunları değerlendireceğiz” dedi.

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ANKARAGÜCÜ’NÜ son lig maçında deplasmanda 4-0 yenen Yeni Malatyaspor’da gözler şimdi pazar günü Galatasaray’la oynanacak mücadeleye çevrildi. Sportif direktör Ali Ravcı, takımın yavaş yavaş rayına oturduğunu ve istedikleri futbolu sergilemeye başladığını söyledi. Galatasaray’a pazar günü bir süprizleri olduğunu belirten Ravcı şöyle devam etti:

ARTIK OYNAYAN BİR TAKIM VAR
 
“Artık sahada eskisi gibi karşılayan değil, oynayan bir takım var. Her geçen hafta üstüne koyarak devam edeceğimize inanıyorum. Galatasaray bu ligin en iyi takımlarından biri. Ancak bizde Ankaragücü galibiyetinin anlamlı hale gelebilmesi için bu maçı kazanmayı planlıyoruz. Sergen Yalçın hocamız Galatasaray’ın zayıf yanlarını futbolcularımıza ezberletiyor. Bu açıklardan yararlanacağız.”
 
BİFOUMA, ASLAN’A KARŞI YOK
 
Galatasaray’a karşı çok dikkatli oynamaları gerektiğini de vurgulayan Ravcı sözlerini şöyle bitirdi: “Hata yapmamalıyız. Taraftarımızdan pazar günü stadımızı doldurmalarını ve takımımızı desteklemelerini istiyoruz. Onların vereceği güçle galip geleceğiz. Kazanamazsak da kaybetmeyeceğiz.” Bu arada Ankaragücü maçında sakatlanan Bifouma’nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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