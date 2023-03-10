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Spor

Galatasaray'a talih kuşu kondu! Tam 20 milyon avro

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray, aldığı oyuncular ile dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Kadrosunda yüksek bonservis beklentisi olan birçok oyuncuya sahip olan Galatasaray'ın kapısı dünya devleri tarafından çalınıyor. İşte detaylar...

10 Mart 2023 Cuma 14:43 - Güncelleme:
Galatasaray'a talih kuşu kondu! Tam 20 milyon avro
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Arsenal bir yandan şampiyonluk müadelesi verirken, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. İngiliz devi Süper Lig'den de bazı isimleri takip ediyor.

ARTETA SACHA BOEY'İ ÇOK BEĞENİYOR

SporX'in Tutto Mercato'da yer alan habere göre, Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'u çok beğeniyor. İngiliz devinin, Sacha Boey için şimdiden girişimlere başladığı iddia edildi.

ARSENAL LİSTEYE ALDI

Sacha Boey'a Arsenal'in yanı sıra bir başka İngiliz ekibi daha talip oldu. Yeni sahipleri tarafından satın alındıktan sonra transfere büyük paralar harcayan Newcastle United da 21 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadroya katmak istiyor.

20 MİLYON EURO BEKLİYOR

İddialara göre sarı - kırmızılılar Sacha Boey'un transferine 20 milyon Euro bonservis ve bonuslar karşılığında izin verecek. Geçen sezon sonunun ardından Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve tekliflerin değerlendirilmesi beklenen Galatasaray'da Boey'in mevkisine Leo Dubois'i de transfer etmişti.

VAZGEÇİLMEZ OLDU

Ancak takımda kalan ve Okan Buruk tarafından şans bulan Sacha Boey gösterdiği performansla kısa sürede beğenileri kazanarak ilk 11'in tartışılmaz isimlerinden biri oldu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Sacha Boey bu sezon gösterdiği performansla takımın en iyileri arasına adını yazdırdı. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde oynadığı 20 maçta iki asist yaparken, bir kez de Ziraat Türkiye Kupası'da görev yaptı.

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