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  • Galatasaray'a Tete piyangosu! Bedavaya gelmişti, kasayı dolduracak...
Spor

Galatasaray'a Tete piyangosu! Bedavaya gelmişti, kasayı dolduracak...

Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Tete için sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ın sarı-kırmızılılara yıldız oyuncu için 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

30 Ocak 2024 Salı 16:45 - Güncelleme:
Galatasaray'a Tete piyangosu! Bedavaya gelmişti, kasayı dolduracak...
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Galatasaray'ın Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'ye, ülkesinin takımlarından Palmeiras'ın talip olduğu ileri sürüldü.

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre; Bahia ve Flamengo'nun da transfer gündeminde olan 23 yaşındaki futbolcu için Palmeiras'tan 8 milyon euroluk bir teklif geldi.

YANIT BEKLENİYOR

Yıldız oyuncu için yapılan bu teklife sarı kırmızılı kulübün vereceği yanıt bekleniyor.

Tete, geçtiğimiz yaz Ukrayna'nın Shakthar Donetsk takımından Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Haberde futbolcunun piyasa değerinin 20 milyon Euro olduğu vurgulanırken, Tete'yi Bahia ve Flamengo gibi diğer Brezilya ekiplerinin de takip ettiği ancak resmi teklif yapan tek kulübün Palmeiras olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tete, sarı kırmızılı formayla çıktığı 28 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.

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