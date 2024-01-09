Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray, en sorunlu bölgesi olan sol bek mevkine yeni bir isim getirmek istiyor.

ÖZBEK MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz ay kendisine yöneltilen transferlerle ilgili bir soruya; "Konuyla ilgili çalışmalara başladık. Sol bek ihtiyacımız var. En kısa sürede halledeceğiz." şeklinde yanıt vermişti.

AYRILMAYI KABUL ETTİ

Galatasaray'ın sol bek için belirlediği listede yer alan isimlerden biri de Roma'da forma giyen İtalyan oyuncu Leonardo Spinazzola... İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre 30 yaşındaki oyuncu, kulübün kendisine kontrat yenileme teklifi yapmayacağını bildiği için, Jose Mourinho'nun da ayrılmasına onay vermesinin ardından sezon sonunu beklemeden takımdan ayrılmayı kabul etti.

ROMA, MİLLİ YILDIZI KİRALAYACAK

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, savunmaya bir stoper takviyesi yapmak istiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü kiralık olarak transfer edilebilir.