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  • Galatasaray'a transfer müjdesi! Nicolo Zaniolo'ya 3 talip birden
Spor

Galatasaray'a transfer müjdesi! Nicolo Zaniolo'ya 3 talip birden

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezonun ilk yarısını Atalanta'da, ikinci yarısını ise Fiorentina'da geçiren Zaniolo sarı kırmızılı takıma geri döndü. Galatasaray'ın kadro planlamasında düşünmediği oyuncuya 3 kulüp talip oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
Galatasaray'a transfer müjdesi! Nicolo Zaniolo'ya 3 talip birden
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da takımdan ayrılacak isimler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kurulacak kadro için bütçe çalışmalarını hız kazandıran yönetim, bir yandan da takımdan ayrılması planlanan oyuncular için gelecek teklifleri bekliyor.

3 TALİBİ VAR

Geçen sezonun ilk yarısını Atalanta'da, ikinci yarısını ise Fiorentina'da geçiren Zaniolo, satın alma opsiyonu kullanılmayınca Galatasaray'a geri döndü. Yıldız oyuncunun gelecek sezon takımda olması beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı takımda gelecek sezon kadrosunda düşünülmediği belirtilen İtalyan futbolcuya 3 kulüp ilgi gösteriyor.

İTALYANLAR DUYURDU

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Zaniolo'yu yakından takip eden Suudi devi Al-Nassr, Villarreal ve Sunderland kulüpleri İtalyan oyuncu için teklif hazırlığı yapıyor.

2022-23 sezonunun devre arasında 15.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Roma'dan transfer edilen İtalyan on numaranın Galatasaray'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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