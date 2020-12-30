30 Aralık 2020 Çarşamba 17:06 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:06

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserispor’da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3,5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Hasan Hüseyin Acar ise, “Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayserispor ile olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden ve bonservisi elinde olan Hasan Hüseyin'in adı Galatasaray'la da anılıyordu.