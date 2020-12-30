İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2020 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3754
  • EURO
    9,0473
  • ALTIN
    446.468
  • BIST100
    1478.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a transfer olması beklenen Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor'da
Spor

Galatasaray'a transfer olması beklenen Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden ve transferde adı Galatasaray'la da anılan orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 17:06 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:06
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserispor’da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3,5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Hasan Hüseyin Acar ise, “Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayserispor ile olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden ve bonservisi elinde olan Hasan Hüseyin'in adı Galatasaray'la da anılıyordu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.