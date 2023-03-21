Galatasaray'a transfer yasağı geldi!

Sezon başında Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli'ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikte (1.6 milyon Euro) ödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti.

Cezayirli yıldız; Galatasaray'dan ödenmeyen 3 aylık maaşı, maç başı primi, galibiyet bonusları ve ev kirasını içeren alacakları için FIFA'ya şikayette bulundu.

Feghouli'nin avukatı ayrıca oyuncusunun alacakları için yüzde 10 faiz işletti.

Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımın 5 sezon formasını giydi ve 20 milyon Euro'dan fazla parayı cebine koydu.

162 maçta 34 gol-32 asistlik performans sergileyen Cezayirli; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazandı. Feghouli, şu anda Karagümrük'te oynuyor.