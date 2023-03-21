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Spor

Galatasaray'a transfer yasağı geldi!

Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Sofiane Feghouli Galatasaray'a açtığı davayı kazandı. Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi.

Sabah21 Mart 2023 Salı 08:26 - Güncelleme:
Galatasaray'a transfer yasağı geldi!
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Sezon başında Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli'ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikte (1.6 milyon Euro) ödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti.

Cezayirli yıldız; Galatasaray'dan ödenmeyen 3 aylık maaşı, maç başı primi, galibiyet bonusları ve ev kirasını içeren alacakları için FIFA'ya şikayette bulundu.

Feghouli'nin avukatı ayrıca oyuncusunun alacakları için yüzde 10 faiz işletti.

Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımın 5 sezon formasını giydi ve 20 milyon Euro'dan fazla parayı cebine koydu.

162 maçta 34 gol-32 asistlik performans sergileyen Cezayirli; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazandı. Feghouli, şu anda Karagümrük'te oynuyor.

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