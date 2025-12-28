Galatasaray, transfer çalışmalarında savunma hattını güçlendirmek adına dünya futbolunun önemli isimlerini yakından izlerken, Antonio Rüdiger ismi de gündemde yer alıyor. Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Alman stoperin geleceği belirsizliğini korurken, Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferde güçlü rakiplerle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Real Madrid'in yeni sezon öncesi kadro planlamasında bazı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlandığı, sözleşmesi sona erecek Rüdiger için de tekliflere açık olduğu ifade edildi.

LUİS ENRİQUE ONU ÇOK İSTİYOR

Bu süreçte en ciddi ilgiyi gösteren kulübün Paris SaintGermain olduğu belirtiliyor. PSG cephesinde teknik direktör Luis Enrique'nin, Rüdiger'in savunmaya tecrübe, liderlik ve istikrar katacağını düşündüğü ve bu nedenle Alman oyuncuyu kadrosunda görmek istediği aktarılıyor. Rüdiger için devrede olan bir diğer kulüp Chelsea. Alman savunmacı, 2017- 2022 yılları arasında İngiliz ekibiyle FA Cup, Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil birçok kupa kazanmıştı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, oyuncunun Real Madrid'den ayrılması halinde Premier Lig ekibi Chelsea'ye dönüş ihtimalinin Rüdiger için en güçlü seçeneklerden biri olduğu vurgulandı.

ARABİSTAN'DAN İLGİ ÇOK BÜYÜK

Suudi Arabistan kulüpleri de Rüdiger yarışında öne çıkan rakipler arasında bulunuyor. Kariyerinin son döneminde Arabistan'da forma giymeye sıcak baktığı belirtilen Alman savunmacı için Al Nassr ve Al Hilal devrede. Al Nassr'ın yıldızlarla dolu kadrosu ve Al Hilal'in Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu destekli transfer stratejisi, bu iki kulübü Rüdiger transferinde Galatasaray'ın karşısındaki önemli rakipler haline getiriyor. Cim-Bom'un, Şampiyonlar Ligi tecrübesi ve kazanma alışkanlığıyla öne çıkan Rüdiger'i listesinde tuttuğu ancak PSG, Chelsea, Al Nassr ve Al Hilal ile zorlu bir transfer rekabeti yaşayacağı belirtildi.