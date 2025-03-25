Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin, önümüzdeki transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. Defensa Central'ın aktardığı haberlere göre, Manchester United, 20-25 milyon avro karşılığında Lunin'i kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı.

LUNİN'İN REAL MADRİD'DEKİ BELİRSİZ GELECEĞİ

26 yaşındaki Ukraynalı kaleci, Real Madrid'deki geleceği konusunda belirsizlik yaşıyor. Thibaut Courtois'in sakatlığı sonrası kadroda daha fazla şans bulsa da, Belçikalı kaleciyle yaşayacağı rekabet ve kulübün yeni transfer planları, Lunin'in geleceğini sorgulatıyor.

PREMİER LİG'DEN YOĞUN İLGİ

Manchester United'ın yanı sıra Premier Lig'den birkaç kulübün daha Lunin'e ilgi gösterdiği belirtiliyor. İngiliz ekibi, kaleci pozisyonunu güçlendirmek için Ukraynalı oyuncuyu öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor.

LUNİN'İN REAL MADRİD KARİYERİ

Andriy Lunin, geçtiğimiz yıl Real Madrid ile 2030 yazına kadar uzanan yeni bir sözleşme imzalamıştı. 2018'de Madrid'e transfer olan Ukraynalı kaleci, bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıktı, 13 gol yedi ve 4 maçta kalesini gole kapattı.