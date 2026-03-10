İSTANBUL 16°C / 4°C
Spor

Galatasaray'a transferde dev rakip! Görüşmeler başladı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva için Juventus harekete geçti. İtalyan ekibi, Silva'nın temsilcisiyle ön görüşmelere başladı.

HABER MERKEZİ10 Mart 2026 Salı 17:56
Galatasaray'a transferde dev rakip! Görüşmeler başladı
Juventus, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva için harekete geçti.

İtalyan ekibi, Bernardo Silva'nın transferi için ilk adımı attı.

GALATASARAY DA DEVREDE

Portekizli futbolcu ile Galatasaray, Benfica ve Inter Miami gibi takımların da ilgilenmesiyle transfer için rekabetin farkında olan Juventus, Bernardo Silva'nın temsilcisiyle ön görüşmelere başladı.

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Silva'nın temsilcisiyle ön görüşmelere başlayan Juventus'un, 31 yaşındaki futbolcunun 7-8 milyon euro'luk maaş talebini karşılaşmak için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gelirine ihtiyaç duyduğu ve ligde Devler Ligi bileti alması gerektiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan Bernardo Silva, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

