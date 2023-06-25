Galatasaray'a transferde Fenerbahçe çalımı

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve çok iyi bir performans ortaya koyan Kosovalı oyuncu için görüşmelerin başladığı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin, Rashica'nın bonservisini elinde bulunduran Norwich ile sıkı pazarlık içinde olduğu öne sürüldü.

F.BAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Galatasaray'ın da Rashica'yı yeniden kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü ancak Fenerbahçe'nin transferde bir adım öne geçtiği bildirildi.

G.SARAY FİYAT ARTIŞINDAN ÇEKİNİYOR

Oyuncunun bonservisini alabilmek için Norwich City ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar ise fiyatın artmasından çekiniyor. Bu transfere en fazla 6 milyon Euro'luk bütçe ayıran yönetimin, İngiliz ekibiyle anlaşmayı kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun ise Norwich'ten ayrılmak istediği ve Galatasaray ya da Fenerbahçe arasında bir tercihi olmadığı aktarıldı.