Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray ve Marsilya, Roma'da forma giyen milli sağ bek Zeki Çelik ile görüşmelere başladı.

Haberde, Marsilya'nın Zeki Çelik için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve Fransız ekibinin transferi bitirmeye daha yakın olduğu aktarıldı.

ASSIGNON'U DA İSTİYORLAR

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, sağ bek transferi için Rennes'den Lorenz Assignon ile de ilgileniyor. Haberde, Marsilya'nın Jonathan Clauss ile yollarını ayırması durumunda Assignon veya Zeki Çelik'i renklerine bağlamayı hedeflediği yazıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lorenz Assignon'un listelerinde olan oyunculardan biri olduğunu açıklamıştı.

26 yaşındaki Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 15 maçta 2 asist yaptı.