Galatasaray'a transferde rakip çıktı

Kış transfer dönemi için çalışmalar başlarken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

G.SARAY DÜĞMEYE BASTI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Leonardo Spinazzola'nın transferi için düğmeye bastı.

ARABİSTAN EKİPLERİ PEŞİNDE

Sarı kırmızılı takımın ısrarcı olduğu oyuncu ile Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi. 30 yaşındaki sol beke Arap yarımadasından 2 teklif geldiği ve oyuncunun henüz kararını vermediği ifade edildi.

Haberde Spinazzola'nın peşinde olan Suudi ekiplerinden birinin Al-Shabab olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu sezon Serie A'da 13 maça çıkan tecrübeli sol bek 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Leonardo Spinazzola'nın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.