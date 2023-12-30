İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2023 Cumartesi / 18 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'a transferde rakip çıktı

Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Roma'nın yıldız futbolcusu Leonardo Spinazzola'yı gündemine aldı. Ancak sarı kırmızılı ekibe transferde rakip çıktı.

30 Aralık 2023 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
Galatasaray'a transferde rakip çıktı
ABONE OL

Kış transfer dönemi için çalışmalar başlarken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

G.SARAY DÜĞMEYE BASTI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Leonardo Spinazzola'nın transferi için düğmeye bastı.

ARABİSTAN EKİPLERİ PEŞİNDE

Sarı kırmızılı takımın ısrarcı olduğu oyuncu ile Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi. 30 yaşındaki sol beke Arap yarımadasından 2 teklif geldiği ve oyuncunun henüz kararını vermediği ifade edildi.

Haberde Spinazzola'nın peşinde olan Suudi ekiplerinden birinin Al-Shabab olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu sezon Serie A'da 13 maça çıkan tecrübeli sol bek 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Leonardo Spinazzola'nın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.