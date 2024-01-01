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Spor

Galatasaray'a transferde rakip çıktı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Leonardo Spinazzola için sürpriz bir gelişme yaşandı. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için Genoa'da harekete geçti.

Takvim1 Ocak 2024 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
Galatasaray'a transferde rakip çıktı
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İtalyan basını, Galatasaray'ın Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Leonardo Spinazzola'yı radarına aldığını iddia etmişti.

30 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'dan sonra İtalyan ekibi Genoa'nın da talip olduğu belirtildi. Ancak tecrübeli oyuncunun İtalya'da kalmak istemediği ve kariyerini Çizme dışında sürdürmek istediği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun kariyeri ile ilgili kararını önümüzdeki hafta netleştirmesi bekleniyor.

Bu sezon Serie A'da 13 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 gol, 2 asistlik katkısı verdi. Leonardo Spinazzola'ya güncel verilere göre 7.5 milyon Euro değer biçiliyor.

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