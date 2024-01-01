Galatasaray'a transferde rakip çıktı

İtalyan basını, Galatasaray'ın Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Leonardo Spinazzola'yı radarına aldığını iddia etmişti.

30 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'dan sonra İtalyan ekibi Genoa'nın da talip olduğu belirtildi. Ancak tecrübeli oyuncunun İtalya'da kalmak istemediği ve kariyerini Çizme dışında sürdürmek istediği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun kariyeri ile ilgili kararını önümüzdeki hafta netleştirmesi bekleniyor.

Bu sezon Serie A'da 13 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 gol, 2 asistlik katkısı verdi. Leonardo Spinazzola'ya güncel verilere göre 7.5 milyon Euro değer biçiliyor.