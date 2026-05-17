İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a transferi iptal! İşte Jhon Duran kararının perde arkası
Spor

Galatasaray'a transferi iptal! İşte Jhon Duran kararının perde arkası

Sezon başında Fenerbahçe'ye devre arasında ise Zenit'te kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Ancak sarı kırmızılıların oyuncuyu reddettiği öğrenildi. İşte kararın perde arkası...

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 13:57 - Güncelleme:
Galatasaray'a transferi iptal! İşte Jhon Duran kararının perde arkası
ABONE OL

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve devre arasında takımdan ayrılan Jhon Duran için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bolavip'te yer alan habere göre; Kolombiyalı santrfor, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Ancak sarı-kırmızılı ekibin, soyunma odasındaki düzeni bozabileceği nedeniyle oyuncuyu reddettiği ifade edildi.

Öte yandan bonservisi Al Nassr'da bulunan 22 yaşındaki futbolcunun yeniden Suudi Arabistan ekibine döneceği belirtildi. Ancak Al Nassr'ın da Jhon Duran'ı gelecek sezon planları arasında düşünmediği yazıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ve Zenit formalarıyla toplamda 30 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.