Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve devre arasında takımdan ayrılan Jhon Duran için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bolavip'te yer alan habere göre; Kolombiyalı santrfor, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Ancak sarı-kırmızılı ekibin, soyunma odasındaki düzeni bozabileceği nedeniyle oyuncuyu reddettiği ifade edildi.

Öte yandan bonservisi Al Nassr'da bulunan 22 yaşındaki futbolcunun yeniden Suudi Arabistan ekibine döneceği belirtildi. Ancak Al Nassr'ın da Jhon Duran'ı gelecek sezon planları arasında düşünmediği yazıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ve Zenit formalarıyla toplamda 30 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 7 gol atıp 3 de asist yaptı.