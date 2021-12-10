Galatasaray'a UEFA'dan dev gelir! Tam 17,5 milyon euro

AA 10 Aralık 2021 Cuma 14:27 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 14:28

Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden "Cimbom", statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10'luk kısmıyla (350 bin euro) teselli buldu.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam eden sarı-kırmızılı ekip, önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers'ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.

Galatasaray, gruplara katılım bedeli olarak 3,63 milyon euroyu kasasına koyarken, 6 maç sonunda elde ettiği 3 galibiyetle 1,89 milyon avro ve 3 beraberlikle de 0,63 milyon euro kazandı. "Cimbom" gruptaki beraberlikler sonucu havuzda toplanan paradan da 0,63 milyon euroluk pay elde etti.

Grup maçlarını namağlup zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, liderlik primi olarak 1,1 milyon euro, son 16 turu primi olarak da 1,2 milyon avroluk ödülü kasasına koydu.

Katsayı gelirinde ise 24 hissesi bulunan "Cimbom", buradan da 3,168 milyon euro kazanmış durumda.

Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzundan da yaklaşık 5 milyon euroluk gelir bekliyor.

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa macerasından şu ana dek kazandığı para ödülü dağılımı şöyle: