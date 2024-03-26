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  • Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Çılgın rakamla Avrupa devine gidiyor
Spor

Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Çılgın rakamla Avrupa devine gidiyor

Galatasaray'da tüm gözler Victor Nelsson'un üzerinde. İtalyan devi Napoli, sezon sonunda sarı-kırmızılılarda forma giyen Victor Nelsson'u 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Sabah26 Mart 2024 Salı 09:24 - Güncelleme:
Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Çılgın rakamla Avrupa devine gidiyor
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Galatasaray ile ligin ikinci bölümünde performansını üst seviyeye taşıyan Victor Nelsson, Çizme basınına göre İtalyan devi Napoli'nin kıskacında.

Sarı kırmızılı takımın Ağustos 2021'de 7 milyon Euro'ya FC Kopenhag'dan kadrosuna kattığı oyuncu, bu sezonun başında Davinson Sanchez'in transferi sonrasında kulübeye çekilmişti.

GALATASARAY'DA 1 NUMARA

Devre arasında ayrılık için şartları zorlayan ancak gelen teklifler beklenenin uzağında kalınca yola devam kararı alan Danimarkalı futbolcu, son haftalardaki çıkışı ile birlikte sarı-kırmızılıların da 1. stoperi konumuna geldi.

OYUNCUYU İKNA EDERSE...

25 yaşındaki oyuncu için Napoli temaslarına başlarken, oyuncuyu ikna etmesi halinde 25 milyon Euro'luk (871 milyon TL) serbest kalma bedelini ödeyerek Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor. Danimarkalı futbolcunun Galatasaray ile kontratı Haziran 2026'da sona eriyor...

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