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  • Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Rekor transfer teklifine ret
Spor

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Rekor transfer teklifine ret

Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceği merak konusu olmuştu. İtalyan basınında çıkan habere göre başarılı golcü, Suudi ekibinin son yaptığı 45 milyon euroluk teklifini reddetti. Osimhen'in önceliğinin ise Avrupa'da mücadele etmek olduğu vurgulandı. İşte detaylar...

AKŞAM9 Haziran 2025 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Rekor transfer teklifine ret
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Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen'in geleceği, bütün dünyada merak konusu olmaya devam ediyor. En yüksek teklifi yapan Al Hilal, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı. Ancak İtalyan basınına göre Osimhen; önce 30 milyon, sonra 35 milyon ve son olarak 45 milyon euroluk maaş teklifini reddetti. 26 yaşındaki başarılı oyuncu için tüm hazırlıklarını tamamlayan Suudi Arabistan temsilcisi, Osimhen'in tapusunu elinde bulunduran Napoli ile de 70 milyon euro karşılığında anlaşmıştı.

ASLAN'IN RAKİBİ SERİE A'DA

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılan Osimhen, gelen teklifleri ülkesi Nijerya'da değerlendiriyor. Son çıkan haberlere göre Victor, Suudi Arabistan defterini tamamen kapattı. Üst düzey bir kulüple Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Galatasaray, kiralık golcüsü için hala masada. Ancak bir Serie A ekibinin, Osimhen'in taleplerini karşılamayı kabul ettiği de gelen bilgiler arasında. Sarı-Kırmızılılar, bonuslarla birlikte 21 milyon euro seviyelerine çıkmıştı.

AL HİLAL İÇİN SON GÜN YARIN

Dünya Kulüpler Kupası'nda başarı hedefleyen Al Hilal ise yarına kadar kadrosunu bildirmek zorunda. Nijeryalı'dan istediği sonucu alamayan Suudiler, Sporting'in 26'lık golcüsü Viktor Gyökeres'i listenin başına yazdı. Victor Osimhen ise son kararını yakın zamanda açıklayacak. Öte yandan Al Hilal, G.Saray'ın gündeminde olan Bernardo Silva'ya da teklif yaptı. Sarı-Kırmızılıların, yıldız orta saha oyuncusu için 10 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddia edilmişti. Al Hilal ise Mancehser City'e 30 milyon euro teklif etti.

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