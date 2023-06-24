Galatasaray'a Weston McKennie transferinde Roma engeli

Houssem Aouar ve Evan N'Dicka'yı renklerine katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Roma, transferde hız kesmiyor.

İtalyan devi, Juventus forması giyen Weston McKennie ile görüşmelere başladı.

Corriere Dello Sport'un haberine göre Roma kulübü yetkilisi Tiago Pinto, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Leeds United'ta kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Weston McKennie ile doğrudan temasa geçti.

Roma kulübü ve oyuncunun ilk görüşmede karşılıklı olarak anlaştığı belirtilirken Roma'nın Juventus'a resmi teklif yapacağı ifade edildi.

JUVENTUS 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Juventus'un 24 yaşındaki yıldız için 30 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

Roma'nın Amerikalı oyuncu için 3 taksit şekilde bu fiyatı ödeyip oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE'Yİ GERİ ÇEVİRDİ

İsmi Galatasaray ile de anılan Weston McKennie, Galatasaray'a transfer olmayı reddetmişti. Amerikalı oyuncu kariyerine İtalya, Almanya ve İngiltere'de devam etmek istediğini dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Juventus ve Leeds United formalarıyla toplamda 41 karşılaşmayan çıkan McKennie, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Yıldız orta sahanın Juventus ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.