Galatasaray'a yeni forma sponsoru

AA 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:14

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı erkek basketbol takımının forma sırt sponsorluğu için taşımalı doğal gaz sektöründen Naturelgaz ile anlaşmaya imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile taşımalı doğal gaz sektörünün öncülerinden Naturelgaz arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. 'Temiz enerji temiz çevre' sloganıyla çevreye saygılı bir şekilde ekonomiye değer katan Naturelgaz, Galatasaray Basketbol Takımı sponsorluğu ile Türk basketboluna da önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Naturelgaz'a 'Yenilmez armada ailesine hoş geldin.' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.