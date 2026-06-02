  • Galatasaray'a yeşil ışık! Jhon Duran'dan şaşırtan açıklama
Galatasaray'a yeşil ışık! Jhon Duran'dan şaşırtan açıklama

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Başarılı futbolcu, Galatasaray sorusuna 'Yakında güzel şeyler olabilir' cevabını verdi. İşte detaylar...

2 Haziran 2026 Salı 09:15
Kolombiyalı futbolcu Jhon Durán'ın adı Galatasaray ile anılmaya devam ederken, genç yıldızdan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalar geldi. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Al Nassr'ın bonservisini elinde bulundurduğu Durán'ın Galatasaray'a transferi için taraflar arasında önemli mesafe kat edildi. 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmayan ve sezonun ardından geleceğine odaklanan Durán, Win Sports'a verdiği röportajda transfer süreci hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

FAZLA SPEKÜLASYON VAR

Daha önce Fenerbahçe forması giyen ve ardından Zenit'e kiralanan Kolombiyalı oyuncuya Galatasaray iddiaları soruldu. Durán, detay vermekten kaçınsa da, "Yakında güzel bir haber olabilir" diyerek transfer söylentilerini güçlendirdi. Genç futbolcu, transfer sürecinde çok fazla spekülasyon yapıldığını belirterek, "İnsanlar çok konuşuyor. Üstelik bunlar genellikle olumlu değil, olumsuz yönde oluyor. Bu yüzden bazı şeyleri kendime saklamayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

