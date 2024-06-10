Leon Goretzka'nın Instagram hesabından, Borussia Mönchengladbach futbolcusu Christoph Kramer'in Galatasaray mesajını beğenmesi sosyal medyada gündem oldu..

33 yaşındaki futbolcu Christoph Kramer, eski takım arkadaşı Leon Goretzka'nın paylaşımının altında "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajını paylaştı.

GALATASARAY'I HEYECANLANDIRDI

Alman yıldız ise Kramer'in bu mesajını beğendi. Goretzka'nın bu beğenisi, sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

BAYERN GÖNDERMEK İSTİYOR

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Leon Goretzka, Bayern Münih'in satış listesine koyduğu 6 isimden biri.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Leon Goretzka, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 42 maçta forma giydi. Goretzka bu maçlarda 6 kez ağları havalandırırken, 11 de asist yaptı.