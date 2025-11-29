İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Galatasaray'a Yunus Akgün müjdesi! Beklenen haber geldi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Dünkü idmanda Victor Osimhen'in de yer alması sarı-kırmızılı camiada sevinçle karşılanırken bir müjdeli haber daha geldi. Geçirdiği ameliyat nedeniyle sahalardan uzak kalan Yunus Akgün, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 14:26
Galatasaray'a Yunus Akgün müjdesi! Beklenen haber geldi
Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda yapılan son antrenmanda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen, Lemina ve Yunus Akgün takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'dan antrenmana dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak."

