Spor

Galatasaray–Atletico Madrid beraberliği İspanya'da manşetlerde! ''İlk 8 şansı zora girdi''

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. İspanya'da atılan manşetlerde, Madrid ekibinin ilk 8 hedefinin tehlikeye girdiği vurgulandı.

22 Ocak 2026 Perşembe 08:26
Galatasaray–Atletico Madrid beraberliği İspanya'da manşetlerde! ''İlk 8 şansı zora girdi''


Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Alınan sonuç Türkiye'nin yanı sıra İspanya'ya da büyük ses getirdi.

İşte İspanya'da atılan manşetler:

AS: Atletico, Giuliano'nun golü ile öne geçti. Ancak Llorente'nin kendi kalesine attığı gol Atletico'nun 3 puan almasını engelledi. Oblak, uzatma dakikalarında yaptığı kritik kurtarışla takımına hayat verdi.

"DURUM KARMAŞIK HALE GELDİ"

Larazon: Atlético Madrid, Galatasaray ile berabere kalarak durumunu daha da karmaşık hale getirdi. Llorente'nin kendi kalesine attığı golü Atletico telafi edemedi.

"İLK 8 ŞANSI ZORA GİRDİ"

Rtve: Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 'ilk 8'e' girme şansı, İstanbul'daki beraberliğin ardından daha da zorlaştı. Simeone'nin takımı son maça kadar beklemek zorunda kalacak.

"GALİBİYET SERİSİNİN SONU"

Clarosports: Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı gol, Atlético de Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisine son verdi. Böylece doğrudan son 16 turuna yükselme şansı da tehlikeye girdi.

"ACI DOLU BERABERLİK"

Elpais: Atlético'nun Galatasaray karşısında aldığı acı dolu beraberlikle ilk sekize girebilme şansı zora girdi. Kırmızı Beyazlıların ,Bodo Glimt'i ezici bir şekilde yenmeleri ve diğer sonuçları da beklemeleri gerekiyor.

