Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.
Sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen dev derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak.
İşte haftanın hakemleri:
3 MAYIS CUMA
20:30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
4 MAYIS CUMARTESİ
16:00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor (Suat Arslanboğa)
16:00 BB Erzurumspor - Bursaspor (Cüneyt Çakır)
19:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Halis Özkahya)
5 MAYIS PAZAR
16:00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Hüseyin Göçek)
16:00 Göztepe - Antalyaspor (Mete Kalkavan)
19:00 Galatasaray - Beşiktaş (Bülent Yıldırım)
6 MAYIS PAZARTESİ
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor (Alper Ulusoy)
20:00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Fırat Aydınus)
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