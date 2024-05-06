İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2024 Pazartesi / 28 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3157
  • EURO
    34,8242
  • ALTIN
    2413.47
  • BIST100
    10230.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'da 10 numara fedakarlık!

Hafta içi idmanda sakatlık yaşayan ve 2 gün dinlenen Galatasaray'ın başarılı 10 numarası Drires Mertens takımını yalnız bırakmamak için dün akşam iğnelerle sahaya çıktı.

Sabah6 Mayıs 2024 Pazartesi 10:01 - Güncelleme:
Galatasaray'da 10 numara fedakarlık!
ABONE OL

Bu sezon sarı-kırmızılıları sırtlayan Dries Mertens, çıkışına iki gol, bir asist daha ekledi.

Hafta içinde idmanda yaşadığı sakatlık sonrasında iki gün dinlendirilen tecrübeli oyuncunun dün sahaya çıkıp çıkmayacağı soru işaretiydi. Sağlık ekibi ve teknik direktörü Okan Buruk'la yaptığı görüşmede iğneyle de olsa oynamak istediğini söyledi ve formayı aldı.

Geçtiğimiz gün ödül töreninde erken doğum günü kutlaması yapılan 6 Mayıs doğumlu Mertens, dün kendine 2 gol ve 1 asistle hediye verdi.

37 yaşına giren deneyimli isim, bu sezonki 8. golünü ve 14. asistini Sivasspor ağlarına gönderip takımını da şampiyonluk yolunda bir kez daha güldürdü.

Süper Lig'deki son 7 maçında da rakiplerini boş geçmeyen, Rize (asist), Kasımpaşa (gol+asist), Hatay (asist), Alanya (asist), Pendik (gol+asist), Adana Demirspor (2 asist), Sivas (2 gol+asist) karşılaşmalarında skora etki eden oyuncu, final haftalarında da rakip savunmaları hallaç pamuğu gibi attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.